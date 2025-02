Drummer von Pink-Floyd platzierte diese Diamanten

In ihrer kleinen Juwelierwerkstatt im Herzen von St. Pölten, in der aussterbendes Handwerk wie ein Schatz gehütet wird, schwingt aber auch die Erinnerung an einen Großen der Musikbranche mit. Denn einer der „stonesetter“, die millimetergenau und unter dem Mikroskop winzige Diamanten in Ringen platzieren, war einst einer der Drummer der weltberühmten britischen Rockband Pink Floyd. „Über meinen Freund, einen Berufskollegen in Holland, bin ich in den Besitz begehrter Ringe gekommen, die der Musiker einst in dessen Juwelierwerkstatt bearbeitet hat“, frohlockt Surin.