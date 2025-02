Wien lässt Kranke abblitzen: Sanktionen gefordert

Der Streit um die Behandlung sogenannter Gastpatienten in Wiener Spitälern spitzt sich zu. Niederösterreichs Patientenanwalt Michael Prunbauer schlägt Alarm. Er spricht von bereits 20 Fällen, in denen Landsleute von Kliniken in der Bundeshauptstadt für Operationen abgelehnt worden seien – sie sollten sich Termine in NÖ-Spitälern suchen. „Täglich langen neue Beschwerden ein“, erklärt Prunbauer.