Illegale Rodung vertrieb Eisvogel aus dem Paradies

Kein Schatten für Fische

Eindeutige Aufforderung an den „Ökotäter“: Durch sofortiges Pflanzen von Lavendelweiden und Sanddorn soll der Angriff der Bioinvasoren gestoppt werden. Tiefe Sorge der Umweltschützer: Wegen der nun fehlenden Ufer-Beschattung drohen die Fische in der heurigen Sommerhitze zu verenden. Die Republik Österreich als Grundeigentümerin wird aufgefordert, der Bezirksbehörde bekannt zugeben, ob die Rodung sogar von ihr in Auftrag gegeben worden sei.