GAK holt Mann, der gegen PSG und Chelsea spielte!

In der Zweiten Liga brachte es Jano auf 76 Einsätze, viermal war er auch gegen den GAK dabei, lieferte beim 1:1 Ende April 2024 auch einen Assist ab. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte in den 76 Partien 13 Tore und gab 15 Assists. Sowohl in der Zweiten Liga als auch in der Youth League war Jano Kapitän. „Mit Zeteny erhalten wir einen jungen, hochtalentierten Spieler, der sein Können über mehrere Jahre in der 2. Liga unter Beweis gestellt hat“, so GAK-Sportchef Didi Elsneg. „Seine Qualitäten werden unsere Offensive zweifellos verstärken.“