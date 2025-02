Auf dem Weg zu grünem Paradies zählt jeder Schritt

Ob in privaten Gärten oder auf öffentlichem Grün – jeder auch noch so kleinste Schritt hin zu einem klimafitten Paradies zählt. „Jeder kann einen Beitrag leisten“, appelliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich der von ihren Experten schon „erschnupperten“ Frühlingsluft. Gemeinsam Öko-Logik: „Begrünte Flächen reduzieren Hitze in Siedlungsgebieten, speichern wertvolles Regenwasser und fungieren als wichtiger Lebensraum für Fauna und Flora.“ Dass „jede Brennnessel zählt“, bestätigt denn auch der ökologisch zutiefst beherzte „Garten Tulln“-Chef Franz Gruber.