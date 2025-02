Wie eine Handybande Postboten und Polizei narrt

Neunmal bereits erfolgreich

Am Zustelltag warten sie vor Ort und reden den Zusteller direkt an. Diesem zeigen sie einen gefälschten Ausweis, um an die Bestellung zu gelangen. Neunmal hat das in den vergangenen Wochen im Raum Langenlois im Bezirk Krems so funktioniert – die Schadenssumme ist bereits fünfstellig.

Auf die Nachnamen geachtet

Auffallend ist laut Polizei, dass viele Geschädigte rumänische Nachnamen haben, wodurch angenommen wird, dass die Täter eine ähnliche Herkunft haben. „Andernfalls wäre die Übergabe durch den Zustelldienst wohl schwieriger“, so ein Ermittler. Auch die Wohnadresse selbst dürfte eine große Rolle spielen. „In Deutschland werden Häuser im Vorfeld ausgekundschaftet und bewusst weniger dicht besiedelte Gebiete ausgewählt“, heißt es.