Der große Tag des Telfer Schleicherlaufens naht

Am 2. Februar 2020 gingen die Telfer das letzte Mal in die Fasnacht – gerade noch rechtzeitig, bevor das Coronavirus das Fasnachtsvirus abgelöst hatte. Exakt nach fünf Jahren, am Sonntag, dem 2. Februar, steht nun erneut das große Schleicherlaufen auf dem Programm. Es gibt Vermutungen, dass die Wurzeln dieses faszinierenden Brauches möglicherweise bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen. Rund 500 Aktive und Tausende Fåsnåchtler fiebern bereits seit Wochen dem „großen Tag“ entgegen.