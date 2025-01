Das bizarre Ehe-Arrangement von Jada & Will Smith

Und fügte hinzu: „Ich werde an seiner Seite sein, aber ich werde ihm auch erlauben, das selbst herauszufinden.“ Spätestens dann, wenn sie „sich um ihn kümmern muss“, weil Will „alt geworden ist“, dann werde sie aber wieder mit ihm zusammenleben, verriet Jada in einem Interview mit „The Times“ aus dem Jahr 2023.