Mobbing: Jeder dritte steirische Schüler betroffen

Politik soll „konkrete Maßnahmen in die Wege leiten“

Statt in der neuesten Studie, die am Donnerstag präsentiert wurde, nur die aktuellen Zahlen zu Mobbing an steirischen Schulen zu erheben, hat Brandstätter gemeinsam mit 20 Experten Lösungsansätze gesammelt: „Es gibt international, aber auch in der Steiermark viele Ansätze, die sich schon bewährt haben“, sagt sie. „Es braucht Zeit, Geld und personelle Ressourcen. In Wahrheit müssen wir schon im Kindergarten mit der Sensibilisierung für das Thema anfangen. Lehrer und auch Eltern brauchen Hilfe, wenn ein Kind betroffen ist, und dürfen nicht allein gelassen werden.“