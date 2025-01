Kaputtes Licht führte Polizei zu Drogenlenker

Mittwochnacht war ein Pole (25) im Pinzgau unterwegs. Eine Polizeistreife bemerkte die defekte Beleuchtung an dem Fahrzeug. Die Beamten hielten den Lenker an. Aufgrund seines laut Polizei eigenartigen Verhaltens wurde der junge Mann zu einem Drogen-Schnelltest aufgefordert, der positiv ausfiel.

Der 25-Jährige war geständig und gab an, einige Stunden vor Fahrtantritt Cannabiskraut konsumiert zu haben.