Staatsanwalt will Auslieferung von Deutschmann

In der FPÖ-Finanzaffäre hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt an das Präsidium des Landtages Steiermark ein Ersuchen um Auslieferung gestellt. Betroffen ist der blaue Landtagspräsident Gerald Deutschmann – er habe, so der Vorwurf, einen Beamten zur Verletzung des Amtsgeheimnisses angestiftet.