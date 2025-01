In Autobahntunnel: Vier Verletzte bei Karambolage

Verletzte in Klinik eingeliefert

Die 30-jährige Einheimische sowie der 36-jährige Türke und zwei Beifahrer erlitten bei der Karambolage – offenbar leichtere – Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurden sie in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. An den beteiligten Unfallfahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden, so die Polizei abschließend.