Odyssee von Huhn „Henriette“ nahm glückliches Ende

In einer Tiefgarage von Skigebiet entdeckt

Die Zillertaler haben das Huhn aufgenommen. Die „Tiroler Krone“ berichtete über das Schicksal des Tieres. Kurz vor dem Jahreswechsel war „Henriette“ in der Tiefgarage des Skigebiets Hochzillertal in Kaltenbach von Mitarbeitern entdeckt worden. Dort war das verschreckte Huhn auf der Suche nach einem Zufluchtsort. „Wir haben es dann eingefangen, aber natürlich auch nicht gewusst, was wir jetzt mit dem Tier anfangen sollen“, berichtet einer der Retter.