Das hält Red Bull Salzburgs Trainer vom Neuzugang

Mit der leihweisen Verpflichtung von Maximiliano Caufriez sicherte sich der FC Red Bull Salzburg die Dienste eines Innenverteidigers. Der Belgier wurde am Montagabend offiziell vorgestellt. Am Dienstagvormittag stand der 27-Jährige schon im Trainingszentrum in Taxham am Platz.