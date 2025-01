Tausende Bierkultur-Liebhaber bei Stammtischfest

„Noch sind wir nicht Mitglied eines Stammtisches. Aber das ist definitiv unser Ziel für dieses Jahr!“, sind sich Tanja und Martina einig. Die beiden jungen Frauen um die 30 sind durch Zufall – einen Post in den sozialen Medien – auf das große Stammtisch-Fest am Montagabend im Augustiner Bräu in Mülln aufmerksam geworden.