Die Rechenkünste nach der ganz speziellen Art

Mit 8,8 Prozent weniger alle Mandate gehalten

Auch bei Thomas Ram mit seiner „Liste Ram“ in Fischamend im Bezirk Bruck an der Leitha wirkt sich die Wahlarithmetik aus: Vor fünf Jahren hatte er 75,1 Prozent erreicht, vorgestern „nur“ 66,3 Prozent – die Anzahl an Mandaten bleibt mit 20 aber gleich. Die Gemeinde ist nämlich gewachsen und so gibt es nun vier Sitze mehr.