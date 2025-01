Plus in Tirols Wirtschaft 2025 unter einem Prozent

Krieg in der Ukraine als Auslöser

Weiters führt der Experte aus, dass „nach Auslaufen der Corona-Pandemie die Bruttowertschöpfung in Tirol im Jahr 2022 real um 12,5 Prozent stieg. Bereits 2023 schlitterte Tirol dann in die aktuelle Wachstumsschwäche – insbesondere als Folge der Energiekrise im Zuge des Krieges in der Ukraine. Somit ging sie um 1,0 Prozent zurück. Diese Wachstumsschwäche setzte sich auch 2024 fort. Nach aktuellen Berechnungen ging die reale Bruttowertschöpfung sogar um 0,5 Prozent zurück“.