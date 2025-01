Extremtour missglückt: Kopfschütteln bei Experten

Es sind spektakuläre Bilder, die das in Innsbruck lebende deutsche Trio am Samstag gefangen in der Nordflanke der Hohen Munde über dem Gaistal zeigen. Die Tourengeher (drei Männer, 28, 31 und 32Jahre alt) wollten, wie berichtet, vom Westgipfel der Munde durch die Flanke abfahren.