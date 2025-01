Ein spirituelles Erbe, das man im Mostviertel lebt

Jugendliche brauchen Perspektiven

Am 31. Jänner feiert die Kirche den Patron der Jugend, dessen segensreiches Wirken auch im Ybbstal spürbar ist. „Im Don Bosco-Heim in Amstetten finden junge Menschen seit Generationen nicht nur einen Platz zum Lernen, sondern auch einen Ort, an dem sie einfach Kind sein durften – das war Don Bosco immer ein großes Anliegen“, betont Pater Siegi. Und auch heute, so der Provinzial, sei es wichtig, Räume zu schaffen, in denen Jugendliche Unterstützung und Perspektiven finden können.