Wo Essen mit menschlicher Wärme serviert wird

Gerade am Land, wo die Menschen weiter entfernt leben, rückt man oft näher zusammen. So auch im Bezirk Horn, wo in der Region Drosendorf viele Freiwillige zusammenhelfen, um bedürftigen Menschen 365 Tage im Jahr eine warme Mahlzeit zu bringen. Das unermüdliche Engagement der ehrenamtlichen Fahrer der „Essen auf Rädern“-Ortsgruppe Drosendorf-Zissersdorf-Geras wird dabei seit 14 Jahren in vorbildlicher Manier vom Landespflegeheim Raabs an der Thaya unterstützt, das für die ältere oder sonst Hilfe benötigten Menschen Tag für Tag auskocht.