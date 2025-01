Schlechtere Kinderbetreuung durch zu viele Horte?

Alarmstimmung gibt es derzeit bei Eltern im Waldviertel, die ihre zwei- bis zweieinhalbjährigen Kinder in der Tagesbetreuungseinrichtung (TBE) in Groß Siegharts oder Waidhofen an der Thaya untergebracht haben. Weil einige Gemeinden nun eigene Angebote für Zweijährige geschaffen haben – in Form von Kindergartenumbauten oder Krabbelstube – sollen die Eltern diese Angebote vor Ort nutzen. Falls nicht – so berichten Betroffene – werde ihnen gedroht, sie müssten plötzlich 400 Euro mehr für die Nachwuchsbetreuung zahlen!