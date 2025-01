Wienerin wehrte sich mit Messer gegen Freund (28)

Ein weiterer Fall von häuslicher Gewalt hatte sich in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Brigittenau zugetragen. Eine 32-Jährige soll sich mit einem Messer gewehrt haben, nachdem ihr Freund (28) mit der Faust auf sie eingeprügelt hatte. Er wurde kurz danach von Nachbarn blutüberströmt im Stiegenhaus entdeckt.