Eisbullen brauchen die Liga-Pause dringend

Fünf Siege in den jüngsten sechs Eishockeyliga-Partien: Die Eisbullen wissen trotz langer Ausfallliste zu bestehen. So auch zuletzt im Nachtrag beim 4:1 in Graz. Jetzt wartet Freitag daheim der ewige Schlager gegen KAC, danach noch ein Spiele-Quartett bis zur Länderspielpause. In der Helmut Schlögl hofft, dass lädierte Bulls, oder jene, die derzeit angeschlagen spielen müssen, Verschnaufpausen bekommen. „Ein Gespräch mit Teamchef Bader hat’s letzte Woche gegeben“, sieht der Salzburg-Manager nur eine Fünf fürs Oslo-Turnier (7./8. Februar) voll einsatzbereit. Nämlich Nissner, Huber, Stapelfeldt und erstmals mit Kickert und Neo-Österreicher Tolvanen beide Bulls-Goalies.