Wer ist der Tote, den offenbar niemand vermisste?

Keine Anhaltspunkte zu Vermisstenfall

Die Identität ist bislang ein Rätsel. Es gebe bislang auch keine Anhaltspunkte zu irgendeinem Vermisstenfall in der Region, so Rapold, der sich eventuelle Hinweise aus der Bevölkerung erhofft. Vor allem aber setzen die Ermittler auf den DNA-Abgleich. „Wir hoffen dann auf einen Treffer in der Datenbank. Es wird aber wohl eine Woche dauern, bis ein Ergebnis vorliegt.“