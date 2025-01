Snowboarder-Welt zeigt Neuheiten im Zillertal

Komfortable Bindungen als Schwerpunkt

Veranstalter Müller, ein gebürtiger Linzer, der nun in München wohnt, sieht die ständige Weiterentwicklung der Messe als Erfolgsgarant. Zu den heurigen Schwerpunkten sagt der 51-Jährige: „Besonders beliebt waren die Convenience Boards – also Boards, bei denen Sportler komfortabel ein- und aussteigen können.“ Unter „Step on“ ist dies in der Fachwelt ein Begriff.