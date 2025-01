So sehen Sie Salzburgs Gastspiel bei Real Madrid

Mit 4500 Fans im legendären Santiago Bernabéu stellt Red Bull Salzburg am Mittwoch einen neuen Auswärtsrekord auf. Wer den Weg nach Madrid nicht auf sich genommen hat und das Spiel in der Champions League um 21 Uhr dennoch verfolgen will, ist auf den Fernseher angewiesen. Für Verfechter des Free-TV gibt es aber schlechte Neuigkeiten.