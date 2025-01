Live-Trauung auf der Hochzeiten Messe in Tirol

Süße Verführung mit Tortenverkostung

Auf der 32. Messe Hochzeiten & Feste konnte man die verschiedensten Unternehmen an einem Ort, nämlich dem Messegelände in Innsbruck, versammelt sehen: Von 18. bis 19. Jänner zeigten die Aussteller ihr vielseitiges Angebot. Von Locations, Mode über Frisuren, Schmuck, Floristik, Entertainment bis hin zu Fotografie wurden sämtliche Bereiche abgedeckt. Die süße Verführung in Form einer Tortenverkostung lockte besonders viele Besucherinnen und Besucher an.