„Schönste Kickerin der Welt“ weint um ihren Freund

Warum die Trennung so schlimm ist? Das Traumpaar hat bereits Erfahrung mit einer Fernbeziehung, als Markovic noch bei den Grasshoppers Zürich in der Schweiz spielte. Die Stürmerin: „Das Positive am Ganzen ist, dass Tomas immer noch in Portugal lebt, wenn ich ihn sehen will, kann ich ihn sehen.“