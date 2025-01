Land Tirol schreibt den Frauenpreis erneut aus

Er soll Mut machen, sich für Gleichstellung und Chancengleichheit einzusetzen, Vorbilder würdigen und das Wirken engagierter Frauen sichtbar machen: Im Vorjahr wurde der mit 5000 Euro dotierte Frauenpreis erstmals vergeben. Ausgezeichnet werden damit Frauen oder Projekte, an denen auch Männer beteiligt sein können. Ab sofort können Nominierungen für den zweiten Frauenpreis in Form eines Formulars per E-Mail an ga.diversitaet@tirol.gv.at eingereicht werden. Bis 16. März sind Nennungen möglich.