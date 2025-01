Wirbel um die Zukunft tausender Wohnungen

„Gerade die FPÖ ist die letzten 10 Jahre Garant dafür gewesen, dass so etwas nicht passiert“, so Schnedlitz. Und was macht man nun mit den 166 nicht sanierungswürdigen Wohnungen? „Trotzdem aufheben. Falls der Pool an Wohnungen doch kleiner werden sollte, könnte man doch noch andenken, sie zu renovieren“, meint der Freiheitliche.