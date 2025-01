„Im Skispringen darf man nichts abschreiben“

Kein Start im Zakopane-Teambewerb

Für mehr Konstanz trainierte Fettner in der Wettkampfpause (Predazzo-Absage) in Seefeld. Der erste Tag in Zakopane bestätigte freilich den bisherigen Saisonverlauf. Am Freitag landete der Team-Olympiasieger in der Quali für das Sonntag-Einzel auf Platz 22. Er hätte damit in jeder Mannschaft auch einen Startplatz für den Teambewerb erhalten, im internen ÖSV-Match reichten die 128 Meter allerdings nur für Rang sieben. Cheftrainer Andi Widhölzl nominierte das Quartett Daniel Tschofenig (1.), Max Ortner (5.), Jan Hörl (11.) und Stefan Kraft (16.).