Älteste Österreicherin mit 113 Jahren gestorben

Mit ihrem Ehemann, einem gelernten Tischler und Offizier, zog Tröstl nach Wien, wo sie in der Persil-Werken als Reiseassistentin tätig war. In der Pension kehrte sie Anfang der 1970er-Jahre in das Waldviertel zurück. Kurz vor ihrem 103. Geburtstag zog sie dann in das Pflege- und Betreuungszentrum Schrems ein.