Einmal Fußballspielen mit Bischof Hermann Glettler

Schulische Reise zum „Dom“ in Nachbarregion

Passend zum Besuch des Bischofs machten sich vier Schüler mit ihren Lehrerinnen auf eine kulturelle Reise ins benachbarte Südtirol. In Innichen lernten sie einiges rund um die Geschichte der Stiftskirche und versuchten zudem, das Gebäude mit einer Anleitung zu zeichnen. In der Kirche und auch rundherum sorgten etwa die „Riesen-Rippe“ oder das mächtige Holzkreuz im Altarbereich, auf dem Jesus eine Goldkrone und nicht wie üblich eine Dornenkrone trägt, für Staunen bei den Kindern.