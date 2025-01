GAK hat seine Angel wohl in Hütteldorf ausgeworfen

Was ebenso für den 30-Jährigen, der am Sonntag Geburtstag feiert, spricht: Rapid würde ihn ablösefrei nach Graz ziehen lassen. Auch, weil er in den Planungen von Trainer Robert Klauß keine Rolle mehr spielt. Denn im Herbst kam Kerschbaum lediglich auf sechs Minuten in der Bundesliga und gerade einmal eine einzige in der Conference League.