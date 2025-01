Günther Kautz will Bürgermeistersessel zurück

Und er hat große Pläne. Vor allem die Verkehrsthematik ist für ihn ein großes Thema. So möchte er auf der Ritterkreuzung anstelle einer Ampel einen Kreisverkehr, eine Umkehr der unbeliebten Einbahnregelung in der Innenstadt und ein leistbares Citytaxi. Die Innenstadt soll durch mehr Geschäftsansiedlungen, aber auch durch neue Gemeindewohnungen im Stadtzentrum wieder belebt werden. „Und die Musikschule soll in der Stadt bleiben“, so Kautz, der von Plänen berichtet, der von ihm so wichtige Frequenzbringer solle als Neubau am Stadtrand bei der Mühlfeldvolksschule entstehen. Auch soll die gebührenpflichtige Kurzparkzone wieder gebührenfrei werden.