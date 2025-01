Pistenraupe am Seil: Tödliche Gefahr auf Pisten!

Denn während der Vorbereitungen lauern tödliche Gefahren! „Während die Pistengeräte am Seil arbeiten, ist das lebensgefährlich. Das Seil schneidet sich oft in den Schnee ein, bei Kanten kann es passieren, dass das Seil wieder in die Höhe schnellt, je Schräger die Pistengeräte arbeiten“, erklärt Zechmann.