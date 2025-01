32-Jähriger in Grödig von Lkw schwer verletzt

Kurz nach 13 Uhr ging heute, Donnerstag, der Notruf beim Roten Kreuz ein: Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Lkw-Fahrer in der Dr-Richard-Hartmann-Straße in Grödig gab es einen Schwerverletzten. Der 32-Jährige war gerade dabei, ein abzuschleppendes Fahrzeug zu sichern. Dabei wurde er von einem anderen Lkw-Fahrer (58), der links an ihm vorbeifuhr, übersehen und zwischen den beiden Lkw eingeklemmt.