Trompeten-Dieb: „Der Teufel hat mich überredet!“

„Ist Ihnen gar nicht aufgefallen, dass Sie einen Koffer mehr mithaben?“, fragt Frau Rat den wegen Unterschlagung Angeklagten am Gericht in St. Pölten. „Nein, wir haben uns zwei Tage lang die Kante gegeben. Ich war betrunken“, rechtfertigt er sich. Der Instrumentenkoffer war zuvor von einem Grundwehrdiener der Militärmusik in der Gepäckablage des Zuges vergessen worden. Kurze Zeit später entdeckte der Vater des Jungmusikers die Trompete auf einer Internet-Verkaufsplattform. Dort wurde das knapp 6000 Euro teure Instrument vom 41-Jährigen um 4500 Euro feilgeboten. „Ich habe erst googeln müssen, was so etwas wert ist“, erklärt er.