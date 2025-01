„Erinnern für die Zukunft“ lautet nun das Motto

Aufruf an Zeitzeugen

Ausgewählte Exponate werden dann künftig im Haus der Geschichte zu sehen sein. Im Rahmen des Jahresschwerpunktes „Erinnern für die Zukunft in NÖ“ wird der Fokus auch auf die „Kinder des Krieges“ (ab 26. April im Haus der Geschichte in St. Pölten) gelegt oder auch in der Wanderausstellung „Debatten, Ängste, Hoffnungen – Österreich und Europa 1995 bis 2025“ in Kooperation mit dem Karikaturmuseum Krems ab Mai thematisiert.