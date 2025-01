Bis Saisonende! Bayern-Juwel wechselt nach Rom

„Arijon ist ein junger Spieler mit einer großen Perspektive, der sich stetig weiterentwickelt. Er konnte bereits in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Serie A sammeln und soll nun bei Lazio Rom die nächsten Schritte machen“, erklärt Sportdirektor Christoph Freund. Schon in der vergangenen Saison war Ibrahimovic in Italien leihweise für Frosinone Calcio im Einsatz.