VFL Bochum gegen St. Pauli, ab 18.30 Uhr live

Was lässt Bochum noch hoffen?

Nach dem Skandalspiel gegen Union Berlin gab es für die Bochumer nun drei wichtige Punkte am „Grünen Tisch“. Allerdings werden die „Eisernen“ dagegen wohl noch Berufung einlegen. So oder so ist die Situation für Bochum prekär. Acht Punkte nach 16 Spielen bedeuten die Rote Laterne, punktgleich mit Holstein Kiel – ohne die drei Punkte aus dem Union-Spiel wäre man sogar alleiniger Tabellenletzter.