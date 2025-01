Almhütte brannte nieder: War es Brandstiftung?

Die Hütte ist völlig zerstört, brannte bis auf die Grundmauern nieder. Daran konnten auch knapp 100 Feuerwehrleute nichts ändern. Am Tag nach den verheerenden Flammen auf der Krameralm in Saalbach-Hinterglemm sind die Brandermittler am Zug. Der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum ...