Musste Pkw ausweichen: Urlauber stürzt 15 Meter ab

Ereignet hat sich der Unfall am Samstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr. Der 23-jährige Deutsche war laut Polizei auf der Gailtalstraße (B111) von Maria Luggau kommend in Fahrrichtung Untertilliach unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve plötzlich ein Auto teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam.