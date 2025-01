Von Sonne geblendet: Drei Verletzte bei Kollision

Der Unfall ereignete sich in den Samstagmorgenstunden in einer Kurve auf der Gemeindestraße in Hallersdorf. Die 17-Jährige kam gegen 8 Uhr auf den entgegengesetzten Fahrstreifen, wo sie frontal in den Pkw eines 50-Jährigen krachte. Beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert.