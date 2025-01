Alle Infos zum Nachtslalom der Damen in Flachau

Der Nachtslalom der Damen in Flachau ist einer der ganz großen Höhepunkte im Ski-Weltcup. Die Creme de la Creme kämpft im Stangenwald um den Titel der „Snow Space Salzburg Princess“. Das Flutlichtspektakel, das wieder am kommenden Dienstag (17.45 und 20.45, live auf ORF1) steigt, lockt die Massen an. Im vergangenen Jahr waren es 12.800 Fans, die einen Triumph der lebenden Legende Mikaela Shiffrin sahen.