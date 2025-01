Napolis „Kvaradona“ vor Mega-Wechsel zu PSG

Offensivstar Khvicha Kvaratskhelia steht unmittelbar vor dem Abgang von SSC Napoli. Der Georgier wolle den italienischen Topklub mit sofortiger Wirkung verlassen, bestätigte Trainer Antonio Conte am Samstag. Der 23-Jährige, der in Neapel in Anlehnung an Legende Diego Maradona den Spitznamen „Kvaradona“ erhalten hat, steht nicht im Kader des Tabellenführers für das Ligaspiel am Sonntag gegen Hellas Verona. Als seine wahrscheinlichste Destination gilt Paris Saint-Germain.