Soap&Skin in Graz: Zwischen Anfang und Ende

Und auf den titelgebenden Torso reduziert die gebürtige Steirerin die Songs aus fremder Feder, die sie darauf singt, auch live. Alleine am Klavier startet sie den Abend, erst später kommen zwei Streicher und vier Bläser dazu. Doch der Zugriff auf die Songs bleibt der gleiche: Mit monumentalem Minimalismus bricht Plaschg sie auf ihren Rumpf herunter – jenen Teil also, im dem das Herz des Songs schlägt. Oder geschlagen hat. Denn es ist eine Operation am offenen Herzen, die sie über weite Teile des Abends unternimmt.