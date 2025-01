Grazer Ticketkontrolleure sollen Bodycams bekommen

Polizei hilft bei der Ausbildung

Die meisten Bims und Busse sind ohnehin mit Kameras ausgestattet, die Mitarbeiter der GPS werden außerdem von der Polizei in Deeskalation geschult. „Auch in Sachen Ausbildung werden wir auf jeden Fall nachschärfen“, sagt Alexander Lozinsek. „Man muss genau wissen, wie man in einem engen Bus richtig auf Aggressionen reagiert.“ Was Lozinsek außerdem besorgt: „Wir erhalten viele Mails, die oft an der Grenze zum strafrechtlich Relevanten sind.“