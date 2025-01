Darum wollte Schnöll nicht Landeshauptmann werden

S-Link war seine allergrößte Niederlage

Der Noch-Landeshauptmann holte den Flachgauer im Jahr 2018 in die Spitzenpolitik. Er wurde Verkehrslandesrat, stand schon zu Beginn seiner politischen Laufbahn vor einer Mammut-Aufgabe. Schnöll sollte die Salzburger Verkehrsprobleme lösen. Das gelang dem Jungspund durchaus, mit seinem größten Vorhaben scheiterte der Landesrat allerdings krachend. Sein Milliarden-Projekt S-Link, also die teils unterirdische Verlängerung der Lokalbahn bis nach Hallein, fand in der Bevölkerung nie wirklich Zustimmung. Mit der Volksabstimmung zu dem Projekt im November 2024 war der S-Link endgültig Geschichte. Machtlos zeigte sich der Verkehrslandesrat in der Causa der Dauer-Staus auf der Tauernautobahn (A10) und den Anrainergemeinden. Hier gab es mehrmals massive Kritik der Bürgermeister – selbst von denen mit einem ÖVP-Parteibuch in der Tasche.