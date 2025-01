Mit Traktor umgekippt: Jugendlicher (16) verletzt

Spektakulärer Verkehrsunfall am Mittwoch in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland: Ein Traktor geriet in Angath (Bezirk Kufstein) ins Schleudern und kippte um. Der Lenker – ein erst 16-jähriger Einheimischer – kam relativ glimpflich davon. Er erlitt leichtere Verletzungen.